Coggiola va allo scontro con Anteo: «Ci riprendiamo la casa di riposo»

L’amministrazione comunale di Coggiola chiude le porte alla coop Anteo: e ora per la casa di riposo si passa alle carte bollate. Ad annunciarlo in consiglio comunale il sindaco Paolo Setti nelle consuete comunicazioni.

Già da inizio anno, infatti, l’amministrazione si è rivolta ad uno studio legale per fare chiarezza sulla faccenda.

Obiettivo: rescindere il contratto

«Abbiamo dato mandato allo studio Monti di Casale Monferrato di procedere per chiudere la questione relativa alla casa di riposo» ha spiegato Setti.

«Con Anteo abbiamo dato tutte le possibilità per cercare di arrivare a una soluzione. Abbiamo sentito soltanto promesse, ma zero fatti. Si sperava di arrivare a un punto per far ripartire il cantiere, ma nonostante tutti gli sforzi del caso non è successo nulla».

Obiettivo del Comune è di andare a rescindere il contratto e tornare in possesso dell’immobile. Solo una volta che l’amministrazione avrà la disponibilità dell’edificio potrà prendere le decisioni del caso.

Un lungo processo

Ancora quest’anno il Comune aveva chiesto ad Anteo di presentare entro marzo progetto e cronoprogramma per avviare i lavori alla casa di riposo di Coggiola. Anteo ha vinto un appalto che prevedeva la gestione trentennale della struttura con la ristrutturazione.

Questa storia dunque inizia nel 2015, poi per arrivare a un inizio lavori bisogna attendere dicembre 2020. Il contratto prevedeva il versamento ogni anno per trent’anni ad Anteo da parte del Comune della somma di 45mila euro. Soldi che l’ex amministrazione ha versato all’inizio dei lavori.

Subito le prime difficoltà

Nel dicembre 2020 dunque parte il cantiere. Ma subito arrivano le prime difficoltà, si risconta la presenza di acqua e vengono eseguite perizie geologiche. Nel frattempo gli ospiti erano stati spostati per il Covid.

Da allora il cantiere si è fermato. Nel 2021 entra in scena l’amministrazione del sindaco Paolo Setti che da subito va in pressing su Anteo.

