Compleanno speciale a Pray: tutti gli amici in festa per Luca. Un evento a sopresa per una persona conosciuta da tutti. «Grazie a tutti quelli che danno una mano».

Una festa a sorpresa per festeggiare i 50 anni di un amico. A partecipare all’evento dello scorso fine settimana tante persone a dimostrazione dell’affetto che Luca Scala è riuscito a conquistarsi nella sua Pray. Luca è un personaggio conosciutissimo a Pray, e gli amici hanno deciso di invitare parenti e conoscenti da tutta la zona, tutti coloro che in qualche modo si sentono vicini a lui, comprese le associazioni del territorio.

E la sorpresa è riuscita. In tanti hanno voluto essere presenti all’evento, nel salone dell’asilo di Portula. Un evento ricco di emozioni e di bei momenti, come la proiezione del video con tante immagini di Luca, un omaggio per il suo mezzo secolo di vita.

Gli amici, i colleghi della Carrefour di Pray, chi gli vuole bene e i membri dell’associazione Passeportout, tutti insieme per spegnere le candeline sulla torta.

Le parole dell’amico e tutore

Significative le parole di Paolo Boggia, uno dei titolari di Carrefour Express, che gli fa da tutore. «Questa mi sembra l’occasione giusta fare dei ringraziamenti. Prima di tutto ringrazio Angela che da 50 anni è sempre stata vicino a Luca e adesso lo è ancora di più. Ringrazio mia mamma, mio fratello e tutta la sua famiglia per la loro vicinanza e il loro supporto nello stare vicino a me e Luca in ogni occasione.

Ringrazio Alice e la sua famiglia. Ringrazio chi dedica un po’ del suo tempo nel portare con sé Luca. Un grazie a chi fa colazione con lui tutte le mattine e chi lo tiene prima che io arrivi in negozio. A chi lo porta a ginnastica, quando io sono impegnato al lavoro. Un grazie a chi, senza chiedere, si offre di aiutarmi. E un grazie a chi senza dire niente, ogni tanto, gli fa un piccolo regalo. Un grande grazie a chi mi ha aiutato ad organizzare oggi la sua festa».

Coinvolte anche le associazioni

E l’elenco dei ringraziamenti e delle persone che vogliono bene a Luca è davvero lungo: «Grazie a tutti i professionisti che ho contattato per il loro aiuto per la parte burocratica, che sembra non avere una fine. Un grazie all’associazione Passeportout alla quale devolveremo in beneficenza i soldi raccolti per la festa. Grazie all’associazione La Zattera, alla Pro loco di Pray, al comitato carnevale di Sant’Anna Montrigone che sono sempre vicino a Luca nelle loro feste. E un grazie a tutte le persone che gli vogliono bene, e come si vede oggi, sono proprio in tante»..

Boggia lancia un invito in tono scherzoso e affettuoso, ma sempre con l’intento di “prendersi cura”: «Anche se la pancia è “andata giù”, Luca da marzo inizia la dieta. Potremmo aiutarlo a mangiare in modo regolare, soprattutto fuori dai pasti e dovremo proprio farlo tutti insieme».

Per la festa sono stati raccolti 745 euro che sono stati devoluti all’associazione Passeportout che promuove attraverso lo sport l’inclusione, il benessere psicofisico ed emozionale delle persone con disabilità.