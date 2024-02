Crevacuore, auto si schianta contro un albero e lo abbatte. L’incidente è avvenuto lungo la strada che sale verso Sostegno.

Incidente nella mattinata di oggi, sabato 10 febbraio, lungo la strada che da Crevacuore sale verso la zona di Sostegno. La vettura, forse complice la scarsa visibilità e la strada resa meno sicura dalla pioggia, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero.

L’albero, già pericolante, è caduto a terra.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Ponzone. Gli operatori hanno tagliato ed eliminato l’albero caduto, in modo da rendere più sicura la strada. Il conducente per fortuna è uscito dall’incidente pressoché illeso. Non altrettanto si può dire dell’auto.

L’accertamento della dinamica dell’incidente è stata affidata alle forze dell’ordine.

Foto d’archivio