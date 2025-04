Crevacuore ha salutato Fabrizio, storico carrozziere e volontario degli scacchi. Aveva lavorato per 43 anni all’officina Ceretti, è stato stroncato da una malattia molto aggressiva.

Crevacuore ha salutato Fabrizio, storico carrozziere e volontario degli scacchi

Tanti messaggi di cordoglio a Crevacuore per la scomparsa di Fabrizio Ardissone. L’uomo aveva 74 anni ed era conosciutissimo: aveva lavorato una vita come carrozziere ed era anche impegnato nell’ambito degli Scacchi viventi e delle rievocazioni storiche di Crevacuore.

Fabrizio si è spento dopo una malattia molto aggressiva, circondato dall’affetto di familiari e amici. In tanti gli sono stati vicino fino all’ultimo. Fabrizio ha lottato fino alla fine. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poco tempo tra amici e conoscenti. Lascia la famiglia e tante persone che gli volevano bene.

Il lavoro in carrozzeria

Aveva iniziato giovanissimo a lavorare alla carrozzeria Ceretti in paese dove è rimasto per 43 anni fino alla pensione. «E’ sempre stato con noi – lo ricordano dalla carrozzeria -. Aveva iniziato da ragazzo nel 1966 ed è andato avanti fino al 2005. Ci spiace veramente. Lascia un bel ricordo sicuramente». Nella foto qui sotto, è il primo a sinistra.

E in questi giorni di dolore sono stati davvero tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. «Ciao Fabri, mi ricorderò sempre il tuo sorriso e il tuo spirito», scrive un’amica. A ricordarlo anche i familiari. «Lasci un grande vuoto in tutti noi».

Fabrizio Ardissone aveva continuato a vivere a Crevacuore. In paese lo si vedeva spesso. E faceva parte del gruppo impegnato a riportare la tradizione degli Scacchi viventi. Aveva preso anche alle rievocazioni con il costume storico. Anche l’associazione Manifestazioni crevacuoresi in piazza lo ricorda con affetto per il suo impegno nell’organizzare gli appuntamenti proposti in paese.

