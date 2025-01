Crevacuore piange Grazia Pia: aveva portato gli scacchi nelle scuole. Era la vedova del dottor Sebastiano Santo, anche lui grande appassionato del gioco.

Crevacuore piange Grazia Pia: aveva portato gli scacchi nelle scuole

«Sono passati poco più di sei mesi da quando scrivevamo commossi della scomparsa del dottor Sebastiano Santo, per tutti “Nino” ed ora ci è giunta la triste notizia che lo scorso 30 dicembre anche Grazia Pia Bovio, dopo una vita insieme a Nino, ci ha lasciati pochi giorni dopo il suo 89mo compleanno». Così lo Scacchi club Valle Mosso ricorda Grazia Pia Bovio.

«Con il marito Grazia condivideva la passione per il gioco degli scacchi. Socia nel nostro circolo fino ad una decina di anni fa, Grazia ha portato la sua passione insegnando nelle scuole della zona di Crevacuore – ricordano ancora dal sodalizio -. I tornei disputati in giro per l’Italia le hanno fatto raggiungere la Seconda categoria nazionale e ha potuto fregiarsi, nei primi anni 2000, di alcuni titoli nazionali Seniores femminili, l’ultimo nel 2008. Lo Scacchi Club Valle Mosso la ricorda con affetto e si stringe alla figlia Elena ed ai familiari. Ciao Grazia».

Il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale

I funerali hanno avuto luogo nella giornata del 2 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Crevacuore. Tante le persone che hanno voluto portare un messaggio di cordoglio alla famiglia colpita dal dolore.

La donna si è spenta all’Hospice di Gattinara dove era stata ricoverata. Lascia i figli Elena e Marco oltre alla nuora Milagros. Dopo la messa Grazia è stata accompagnata al cimitero di Brosso, in provincia di Torino, dove riposerà accanto al marito.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook