Crocemosso ricorda Doriano, gestore del bar “Buon pastore”. L’uomo aveva 74 anni, il locale era molto frequentato negli anni Novanta, poi aveva chiuso i battenti.

Crocemosso ricorda Doriano, gestore del bar “Buon pastore”

Per anni aveva gestito il bar ristorante “Buon Pastore” a Crocemosso, vicino alla chiesa. Un locale che era stato in auge soprattutto negli anni Novanta, e che poi per varie ragini aveva dovuto chidere i battenti.

A 74 anni si è spento Doriano Botto Steglia, personaggio che tutti in zona ricordano come gestore del locale collocato nella frazione di Mosso (una volta) e oggi di Valdilana.

Doriano ha lasciato la moglie Erica e la figlia Romina, con il marito Filippo, oltre alle sorelle Fiorella, Adriana e Mariarosa. Il funerale è stato celebrato l’altra settimana.

I ricordi degli amici

«Eri genuino, come il cibo che davi in pasto a chi frequentava i tuoi locali e ne usciva soddisfatto – scrive Enrico Frandino, nipote di Botto Steglia -, perchè tu donavi buonumore. E oggi, credimi, è una missione difficile. Ti ricorderanno come il “Doriano del Buon Pastore” e ora sei lì accanto a quel Buon pastore che pasce le sue pecore nei pascoli del paradiso, e tu sei vicino a tanta gente che mi ha accompagnato nel cammino di questa vita».

Come accennato, il suo bar-ristorante negli anni Novanta è stato un punto di riferimento per tante persone e compagnie. Ci si fermava al bar oppure a pranzo e a cena sempre con tante proposte e la convivialità di Doriano. Il locale purtroppo è chiuso ormai da anni.

Doriano Botto Steglia nella sua carriera di ristoratore aveva gestito anche un altro locale in Valsessera, facendosi apprezzare anche lì.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook