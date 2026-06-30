Da Veglio a Valdilana sospesi nel vuoto: inaugurata la zipline dei record

A Veglio è stata inaugurata la prima zipline con cavi paralleli realizzata in Italia. La struttura, creata e gestita da Diagoline srl, è già operativa dall’inizio della stagione e va ad arricchire l’offerta del Bungee Center e del Parco Avventura, due realtà ormai consolidate per il turismo outdoor biellese.

La Colossus Zipline permette a due persone di scendere contemporaneamente lungo due cavi paralleli. Il percorso parte dal Comune di Veglio e arriva sulla sponda del Comune di Valdilana, attraversando la Valle del Poala con una discesa di 400 metri, sospesa a 150 metri di altezza.

Una discesa sopra la valle

Il nuovo impianto offre una prospettiva ravvicinata e spettacolare sul viadotto della Pistolesa, conosciuto anche come Ponte Colossus. La discesa avviene in condizioni di totale sicurezza e consente ai visitatori di vivere un’esperienza ad alta adrenalina, ma accessibile all’interno di un contesto organizzato e controllato.

La particolarità della Colossus Zipline sta proprio nei due cavi paralleli, elemento che rende la struttura unica in Italia. Due persone possono affrontare il volo nello stesso momento, condividendo l’emozione della partenza, la vista sulla valle e l’arrivo dall’altra parte del percorso.

Un progetto nato nel 2019

«Il completamento di quest’opera è il risultato di un lavoro di rete che ha coinvolto diverse realtà del Biellese – ha spiegato Michele Morganti, responsabile comunicazione di Diagoline srl -. Fondamentale è stato il sostegno del Gal Montagne Biellesi, che ha accompagnato lo sviluppo del progetto fin dalle sue prime fasi, insieme all’apporto delle amministrazioni locali e della Provincia di Biella».

L’idea è nata nel 2019 e ha richiesto tempo, confronto e collaborazione. «Il primo problema era capire chi fosse il proprietario del terreno dell’area di arrivo della zipline – ha raccontato Morganti -. È stato un lavoro fatto in sinergia e con la collaborazione dei vari enti».

Tra gli elementi principali della nuova attrazione ci sono:

due cavi paralleli, una caratteristica unica in Italia;

400 metri di percorso sopra la Valle del Poala;

150 metri di altezza;

partenza da Veglio e arrivo a Valdilana;

vista diretta sul Ponte Colossus.

Turismo, lavoro e accessibilità

Il Parco Avventura di Veglio non è soltanto un polo per il tempo libero, ma anche una realtà capace di creare occupazione. «Sono tanti i giovani che hanno iniziato da noi come prima esperienza per fare i primi passi nel mondo del lavoro, altri sono rimasti con noi – ha ribadito Morganti -. E questa è una soddisfazione».

Entusiasta del nuovo progetto anche Laura Zegna, presidente del Consorzio turistico Alpi biellesi. «Il Biellese ha bisogno di progetti nuovi. I numeri del turismo sono in crescita, ma abbiamo bisogno anche di servizi come posti letto, trasporti e punti ristoro».

Insieme alla zipline è stato inaugurato anche il nuovo tratto di strada comunale che conduce allo chalet-reception del Parco. L’opera, ripristinata grazie all’impegno del Comune di Veglio, risolve un importante problema di accessibilità e rende più semplice l’arrivo dei visitatori nell’area.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook