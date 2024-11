Donna di Ailoche non cade nella trappola del falso tecnico. Truffa sventata, la 59enne non ha aperto e ha invece chiamato i carabinieri.

Donna di Ailoche non cade nella trappola del falso tecnico

Nei giorni scorsi un uomo si è presentato ad Ailoche suonando al campanello di una casa. Si era presentato come un tecnico incaricato a cambiare il contatore. Ma la padrona di casa, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, non ha aperto, allontanandolo.

La telefonata al 112

A quel punto la donna, una 59enne, ha chiamato anche i carabinieri dando la descrizione dell’uomo e del furgone su cui era arrivato. Molto probabilmentesi trattava di un tentativo di furto o di truffa, e la donna è stata particolarmente brava e attenta a non cadere nel tranello.

In ogni caso, all’arrivo dei militari il presunto operatore era già sparito a bordo del furgone col quale era arrivato.

