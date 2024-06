Donna di Borgosesia truffata di 44mila euro da un finto tenente dei carabinieri. Il malvivente ha convinto la vittima a effettuare bonifici per evitare una inesistente frode.

Donna di Borgosesia truffata di 44mila euro da un finto tenente dei carabinieri

Con la convinzione di evitare una inesistente frode ai suoi danni, ha finito per subirne una vera. E di quelle pesanti: ben 44mila euro spariti nel giro di pochi minuti. La vittima è una donna di 67 anni residente a Borgosesia.

Nella mattina di ieri, lunedì 10 giugno, la donna ha ricevuto un messaggio che pareva provenire dalla propria banca. Un messaggio che la avvisava di una possibile frode bancaria ai suoi danni.

La chiamata del “tenente”

Subito dopo è stata contattata da un sedicente tenente dei carabinieri, il quale confermava questa evenienza e le diceva di trasferire 18mila euro dal proprio conto a un altro, di cui egli stesso forniva le coordinate. Questo al fine di preservare la somma da un possibile tentativo di furto informatico.

Il numero telefonico da cui proveniva la chiamata di questo finto carabiniere corrispondeva in effetti al numero di centralino del Comando provinciale (0161-6101). Evidentemente veniva riprodotto con un’apposita App che riesce a far comparire in modo fraudolento un numero del chiamante diverso da quello da cui effettivamente proviene la chiamata.

LEGGI ANCHE: Pensionato di Borgosesia derubato di 10mila euro con la truffa del finto incidente

Un secondo bonifico

In forza della fiducia ormai carpita, dopo il primo bonifico istantaneo, il truffatore che si fingeva tenente, con l’intento di sfruttare il momento favorevole, richiamava la vittima. E la convinceva ad effettuare un secondo bonifico istantaneo di 26mila euro.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Borgosesia finalizzate ad individuare il flusso del denaro, ad individuare i colpevoli e, per quanto molto difficile, a recuperare in tutto o in parte il maltolto.

Ovviamente i carabinieri non svolgono mai accertamenti così delicati per telefono, e men che meno consigliano di trasferire somme di denaro verso altri conti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook