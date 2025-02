Dopo cinque anni ripartiti i lavori per ampliare la casa di riposo di Coggiola. L’obiettivo è riprendere le attività nell’estate del 2027.

Dopo cinque anni ripartiti i lavori per ampliare la casa di riposo di Coggiola

Sono ripartiti i lavori alla casa di riposo di Coggiola. Messe da parte le carte bollate, ora amministrazione comunale e Anteo hanno trovato l’accordo per poter lavorare insieme e portare a termine l’opera. Obiettivo estate 2027. Ma intanto alla storica villa i lavori sono partiti. Il sindaco Paolo Setti con la sua amministrazione in questi anni di mandato ha lavorato a lungo per sbloccare il progetto.

Sono passati ormai dieci anni da quando si iniziò a parlare della nuova casa di riposo rinnovata. L’immobile era di proprietà del Comune di Coggiola. Anteo aveva vinto un appalto che prevedeva la gestione trentennale della struttura con la ristrutturazione. Questa storia dunque inizia nel 2015, poi per arrivare a un inizio lavori bisogna attendere dicembre 2020. Il progetto iniziale venne infatti cambiato. Oltre ai posti per autosufficienti e non autosufficienti, era prevista la realizzazione di alcuni alloggi. Intanto però la casa di riposo è chiusa, e tra Comune e coop Anteo si sono avuto momenti di tensione.

Sindaco, sono ripresi davvero i lavori alla casa di riposo?

Certo, ormai da più di una settimana una squadra sta lavorando all’interno della villa, come molti cittadini hanno potuto notare.

Situazione sbloccata dunque?

Spero davvero. E’ dall’inizio della mia amministrazione che ho lavorato per poter far ripartire i lavori che erano fermi. Sono due anni che ho continui contatti con Anteo, ho invito non so quante mail e fatto non so quanti incontri. Ma è stato necessario per poter sbloccare la situazione.

Si era arrivati anche a prese di posizioni forti da parte del Comune che si era rivolto a un legale.

Era stato necessario. Ma poi ci siamo confrontati per l’ennesima volta e Anteo ha preso un impegno formale. I risultati si stanno già vedendo.

Qual è dunque la situazione?

E’ stato presentato un cronoprogramma che definisco ambizioso da parte di Anteo. Ci saranno controlli periodici sull’andamento dei lavori. E’ stato infatti presentato un cronoprogramma dettagliato. Ci sarà comunicazione continua tra amministrazione comunale, cooperativa e direzione dei lavori. Si lavora nella direzione giusta.

C’è un obiettivo per vedere finalmente la storica villa in stile Liberty di nuovo a disposizione della comunità di Coggiola?

Ripeto. Quello presentato da Anteo un cronoprogramma ambizioso. L’obiettivo è per l’estate del 2027 di terminare i lavori e quindi procedere con l’apertura della casa di riposo completamente rinnovata.

E’ soddisfatto dunque di come stanno andando le cose?

Sono contento di aver sbloccato una situazione che era ferma da troppo tempo. La mia amministrazione ha preso da subito in mano la situazione. Non ci siamo risparmiati mai. Ora spero davvero che il cantiere prosegua senza interruzioni verso la meta finale. Ringrazio Anteo per l’interesse mostrato e l’impegno preso. Ora si lavora insieme.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook