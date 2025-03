Dopo tante chiusure, a Valdilana 7 nuovi esercizi aperti in due mesi. Si tratta di negozi e bed and breakfast, soprattutto tra Ponzone e Crocemosso.

Dopo tante chiusure, a Valdilana 7 nuovi esercizi aperti in due mesi

Da inizio anno a Valdilana già sette attività hanno aperto i battenti. Una boccata di ossigeno, dopo tante saracinesche abbassate soprattutto negli ultimi tre o quattro anni. In paese erano 224 le attività economiche presenti a fine 2024, mentre adesso siamo a 231: sette attività in più. Rispetto al 2023 invece c’è un sostanziale pareggio. Secondo i dati gestiti dalla polizia locale stiamo parlando di tre agriturismi, 110 negozi in sede fissa, 29 bar ristoranti, 26 parrucchieri ed estetiste, 27 bed and breakfast, affittacamere e locazioni turistiche, 29 banchi mercato fissi.

Per quanto riguarda i negozi in sede fissa nel 2024 sono state aperte otto nuove attività di cui due subentri, mentre dodici attività hanno chiuso portando a un saldo finale di -4. Per quanto riguarda i bar e ristoranti ci sono state tre nuove attività, tutte subentri, mentre sei hanno cessato l’attività con un saldo a -3. Per il settore parrucchieri ed estetiste ci sono state due nuove aperture con subentri mentre due attività hanno chiuso. Positivo il settore turistico. Tra B&B, affitta camere e locazioni turistiche sono state avviate nove nuove attività, mentre due hanno chiuso con un saldo finale di 7.

LEGGI ANCHE: Effetto-domino a Trivero: dopo i negozi, chiude lo storico studio contabile

Le aperture 2025

«Segnaliamo – spiega il sindaco Mario Carli – che nel 2025 sono state avviate sette nuove attività, mentre non ci sono state chiusure portando a un saldo complessivo di 231 esercizi commerciali presenti». A Ponzone per esempio è stato riaperto lo storico ristorante della Posta, un’altra attività commerciale aprirà nei prossimi mesi.

Osserva l’assessore comunale al commercio Pradeep Ferla: «Le vie di forte passaggio come Ponzone e Crocemosso non registrano crisi, a fronte di chiusure ci sono sempre subentri o riaperture. Dove c’è una concentrazione di servizi e negozi, il commercio soffre meno». Insomma negozio porta negozio. «E’ un panorama diverso rispetto a qualche anno fa – osserva – dove c’erano magari più negozietti ma sparsi nelle frazioni e distanti uno dall’altro».

Potenziati gli aiuti

E il primo cittadino ricorda: «Nel 2025 è stato implementato il fondo per l’apertura di nuove attività commerciali rispetto allo scorso anno. Inoltre stanno aumentando le strutture ricettive sul nostro territorio , aumentano anche i subentri rispetto agli anni precedenti e soprattutto c’è una stabilità del commercio dove c’è maggior viabilità, vale a dire a Ponzone e Crocemosso». Al contrario, ci sono poi zone d’ombra: si pensi a Trivero zona Lora dove le serrande ancora alzate sono poche, oppure a Valle Mosso dove è rimasto un solo bar attivo in centro tutti i giorni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook