Doppio incidente lungo la provinciale tra Roasio e Sostegno. Pare sia stato urtato anche uno dei mezzi dei vigili del fuoco giunti per il soccorso.

Doppio incidente lungo la provinciale tra Roasio e Sostegno

Un incidente a ridosso dell’altro nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, lungo la strada provinciale che collega Roasio e Sostegno. I due eventi sono accaduti a un centinaio di metri l’uno dall’altro, ma non c’è ancora conferma se siano in qualche modo collegati. Testimoni riferiscono che in un caso sarebbe andato di mezzo anche un veicolo in dotazione dei vigili del fuoco, urtato da una vettura.

LEGGI ANCHE: Si schianta contro un ponticello di cemento, muore a 37 anni

L’intervento dei soccorritori

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di prassi e per la regolazione del traffico in attesa che la zona fosse stata riportata in condizioni di sicurezza con lo sgombero delle auto danneggiate.

In azione anche gli operatori del 118 per prendersi cura delle persone coinvolte.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook