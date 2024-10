Si schianta contro un ponticello di cemento, muore a 37 anni. Il giovane è uscito di strada lungo un rettilineo ed è finito in una roggia.

Si schianta contro un ponticello di cemento, muore a 37 anni

Un operaio di soli 37 anni ha perso la vita l’altra notte lungo la strada provinciale 13 del Canavese, non lontano da Rivarolo. Il giovane era in trasferta di lavoro ed era alla guida di una Renault Espace. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Percorrendo un rettilineo, il giovane ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che ha deviato sulla sua destra infilandosi in una roggia che scorre parallelamente alla carreggiata. La vettura ha proseguito per qualche decina di metri, fino a quando ha incontrato un ponticello in cemento che scavalca la roggia.

Un impatto terribile

L’impatto è stato terribile: la Renaultsi è distrutta contro la spalletta del ponte, e il conducente è morto sul colpo. Sul post sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, quelli di Ivrea, i carabinieri e il personale del 118. E’ stato fatto arrivare anche un elicottero, ma in realtà per il malcapitato non c’era più nulla da fare.

La dinamica dell’episodio è allo studio delle forze dell’ordine: visto che non sono stati coinvolti altri mezzi, e visto che non sembra esserci stato tentativo di frenata, si ipotizza anche un colpo di sonno, o un malore. Oppure è possibile anche un guasto meccanico.

