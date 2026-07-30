Due auto si scontrano nella galleria “della Volpe”: una persona in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio, all’interno della galleria “della Volpe”, lungo il collegamento tra Cossato e Valle Mosso, nel Biellese. Per cause in corso di accertamento due automobili si sono scontrate. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale dal personale del 118, mentre l’altro ha riportato conseguenze meno gravi.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, entrambi gli automobilisti erano già riusciti a uscire autonomamente dai rispettivi veicoli. I due apparivano disorientati dopo l’impatto, ma soltanto uno ha avuto bisogno del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Decisivo l’intervento dei primi soccorritori

Subito dopo lo scontro, alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare assistenza ai feriti e lanciare l’allarme ai soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia, che ha preso in carico i rilievi dell’incidente.

L’intervento coordinato delle squadre di emergenza ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l’area e assistere i conducenti coinvolti. Le operazioni si sono svolte all’interno della galleria, dove è stato necessario gestire anche la circolazione dei veicoli in transito.

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Viabilità rallentata durante i rilievi

Per consentire i soccorsi e i successivi accertamenti, la circolazione è stata parzialmente limitata nel tratto interessato dall’incidente. La polizia ha regolato il traffico e avviato le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’impatto tra le due vetture.

Foto d’archivio

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