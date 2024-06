Elezioni in pareggio a Valle San Nicolao: bisogna votare di nuovo. Si profila il ballottaggio nel piccolo centro della valle di Mosso.

Elezioni in pareggio a Valle San Nicolao: bisogna votare di nuovo

Tecnicamente sarebbe un ballottaggio, ma di fatto è una nuova votazione perché i candidati era due, e due sono rimasti. Accade a Valle San Nicolao, centro della valle di Mosso che conta un migliaio di residenti. Qui i due candidati a sindaco hanno pareggiato: 224 voti per il primo cittadino uscente Marica Elena Cerrone, 224 voti per lo sfidante Enzo Ercole Ripamonti.

Ci sono due schede contestate, quindi una situazione ancora da definire. E dire che gli scrutatori hanno pure rifatto il conteggio, stupiti dall’insolito risultato di parità. Ma il ballottaggio appare la soluzione più probabile per decidere chi sarà il sindaco del paese.

Affluenza del 55 per cento

In paese gli aventi diritto al voto sono 864, e a votare sono andati solo in 475, vale a dire quasi il 55 per cento. Quindi c’è ampio margine per spostare gli equilibri: basta che qualcuno in più o in meno vada a votare, e la situazione può facilmente cambiare. La data del ballottaggio (cioè della votazione bis) sarà il fine settimana tra il 22 e il 23 giugno.

