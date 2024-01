Elezioni Valdilana, volano stracci tra opposizione e terza lista. «Qui serve serietà, non improvvisazione». «La verità è che in 5 anni non avete fatto nulla».

Scintille di inizio anno a Valdilana con la campagna elettorale che sembra essere già iniziata appena dopo il brindisi di mezzanotte. Il gruppo “Cambiamento per Valdilana”, attuale minoranza, non ha tardato a lanciare il proprio impegno confermando la presenza nella prossima tornata elettorale.

Parole che hanno suscitato sui social la reazione di Piero Casula, ex consigliere comunale di Trivero e in cabina di regia nella costruzione di una nuova, terza lista. E alla fine le posizioni tra i due gruppi appare sempre più distante, tra le righe si capisce che l’accordo è saltato per il nome del candidato sindaco.

“Serve un gruppo coeso, non l’Armata Brancaleone”

«Abbiamo sentito nominare nuove liste con famigerati candidati appartenenti alle più fantasiose dinastie del comune e non solo – interviene il gruppo di Roberto Costella, che sarà candidato a sindaco -. Addirittura in alcuni articoli si parla di una terza lista completata riesumando amministratori del passato che per anni non si sono fatti né vedere né sentire nel nostro paese e ora vengono presentati come salvatori della patria.

Poi si leggono a fondo gli articoli e ciò che ne esce sono solo critiche nei confronti di persone che nel bene o nel male si sono messe in gioco sul nostro territorio. Allora tutta questa esperienza, questa voglia di presentarsi come unica alternativa per salvare Valdilana cosa porta in concreto?»

Costella e il suo gruppo poi aggiungono: «Serve un gruppo coeso di persone disponibili e disposte a collaborare per il bene comune. Un gruppo di amici consolidato negli anni e non tre quattro nomi di persone che fino a ieri si odiavano e ora si mettono insieme per cercare di vincere. Vincere cosa? Una medaglia? Un premio? Una poltrona? Cerchiamo di essere seri. Qui bisogna amministrare un comune in difficoltà con concretezza e serietà. Non basta avere il grande nome politico che 30 anni fa ha fatto la storia estremista di un partito, non serve un nome che da anni ci prova in tutte le salse e non riesce ad ottenere risultati, non serve un nome esterno messo da un partito, non serve un urlatore da stadio. Siamo tutti consapevoli che qui serve una svolta, idee nuove, fresche e ponderate per rilanciare un territorio che ormai da troppi anni ha preso la strada del declino».

E poi “Cambiamento per Valdilana spiega”: «Il nostro gruppo porterà avanti un giovane candidato che però secondo alcuni pensatori non potrà mai ottenere risultati perché non è di Trivero. Chiediamo agli abitanti di Trivero se sono felici di essere stati amministrati da un candidato di Trivero in questi ultimi 5 anni. Noi ci mettiamo in gioco, lavoriamo da 5 anni magari senza metterci in mostra ma di certo il progetto c’è, è concreto ed è portato avanti con serietà». ll nome del candidato sarà quasi sicuramente quello di Roberto Costella che da mesi sta lavorando come capogruppo.

“Alla fine date ragioni a Carli: non siete capaci”

Il post apparso sui social sembra abbia fatto tramontare definitivamente qualsiasi possibile alleanza. Scrive l’ex consigliere Piero Casula: «Avete avuto cinque anni per dimostrare qualcosa di serio, siete riusciti in una sola cosa; dare ragione al Carli quando afferma la vostra inadeguatezza per amministrare.

Nulla di personale con il diversamente giovane, diversamente nuovo candidato sindaco ma se a Trivero come a Soprana Mosso e Vallemosso sono mesi che ci chiedono un alternativa seria ci sarà un motivo. Dimenticavo: a luglio in una cena voi stessi ci avete chiesto aiuto e sostegno. Vi abbiamo dato la disponibilità senza chiedere nessuna poltrona ma solo la garanzia di una scelta condivisa del candidato sindaco che garantisca una vera svolta di Valdilana. Una parte di voi era assolutamente d’accordo altri no. Avete imposto candidato sindaco e assessori non c’è problema, vinca il migliore».