Festa per i 100 anni di nonna Adriana Vercella Baglione

Un secolo di vita festeggiato con sorrisi, emozione e una punta di ironia. Alla casa di riposo San Vincenzo di Grignasco si è celebrato un compleanno davvero speciale: Adriana Vercella Baglione ha spento 100 candeline, circondata dall’affetto del personale e di chi ha voluto condividere con lei un traguardo così straordinario.

Di famiglia coggiolese, è nata il 7 aprile 1926 a Borgosesia. Adriana è stata la protagonista assoluta della giornata. La residenza ha organizzato una festa in suo onore, trasformandola per un giorno in una vera star. Emozione palpabile, applausi e tanti auguri per una donna che, ancora oggi, si distingue per lucidità e spirito vivace.

Una donna ligia al lavoro

La sua è una storia che parla di determinazione e sacrificio. «Ha iniziato a lavorare da giovanissima – raccontano dalla struttura – tanto che non si presentò nemmeno all’esame di quinta elementare, facendosi sostituire dalla sorella. Era stata appena assunta in un’azienda tessile e non poteva assolutamente mancare al lavoro». Un episodio che restituisce l’immagine di una donna forte, concreta e abituata a rimboccarsi le maniche.

Oggi Adriana vive a Grignasco, ma mantiene un legame profondo con Coggiola, paese che porta nel cuore. Proprio per questo, alla cerimonia era presente anche il sindaco del centro valsesserino, Paolo Setti. Con lui, a portare gli auguri ufficiali è stato inoltre il sindaco di Grignasco, Roberto Beatrice, che si è congratulato con la centenaria per il prestigioso traguardo e le ha consegnato un omaggio speciale.

Il segreto? Non sposarsi

E qual è il segreto per arrivare a 100 anni? Adriana non ha dubbi e risponde con ironia: «Non sposarsi, perché gli uomini portano solo problemi», riferiscono sorridendo dalla residenza. Una battuta che racconta molto del suo carattere indipendente. Nella sua vita, infatti, non sono mancati i pretendenti, ma lei ha sempre scelto di non legarsi. Al suo fianco, invece, è stata fondamentale la sorella, figura centrale con cui ha condiviso esperienze e ricordi che ancora oggi custodisce con affetto.

Tra racconti del passato, sorrisi e momenti di commozione, quello vissuto alla San Vincenzo è stato un giorno da incorniciare per tutta la comunità. Perché cento anni non sono solo un traguardo personale, ma una storia che appartiene a tutti.

