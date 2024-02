Fiamme a Ponzone nell’area della ex Filatura Seira. Vigili del fuoco in azione, ancora da individuare le cause dell’incendio.

Fiamme a Ponzone nell’area della ex Filatura Seira

Vigili del fuoco in azione nella mattinata di oggi, martedì 13 febbraio, nel basso Triverese. In particolare, gli operatori sono intervenuti in frazione Ponzone per un incendio che è divampato nell’area della ex Filatura Seria, una fabbrica chiusa da anni. Sono intervenuti i vigili del distaccamento volontario di Ponzone con autopompe e altri mezzi.

Il primo obiettivo è stato circoscrivere il fuoco per evitare che si potesse propagare. Ancora da chiarire la causa dell’incendio. Non si segnalano né feriti, né persone intossicate.