Fiamme in un garage a Trivero, proprietario intossicato dai fumi

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri, martedì 4 marzo, in frazione Botto, nel comune di Valdilana. Da un garage della località si stavano sprigionando fiamme, alimentate da ciò che di combustibile era custodito nella rimessa.

L’intervento nel basso Triverese è iniziato intorno alle 16, con un’azione congiunta che ha visto la partecipazione di una squadra dei vigili del fuoco di Biella e di una dei volontari di Ponzone.

Principio di intossicazione per il proprietario

Arrivati sul posto, gli operatori del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona. All’interno del box c’era una motocicletta, che è stata completamente devastata dal rogo. I vigili hanno poi cercato di capire quale sia stata l’origine dell’incendio.

Il proprietario ha tentato di arginare il fuoco e mettere in salvo le sue proprietà, ma in questo tentativo ha respirato parecchio fumo: è stato quindi affidato alle cure del 118. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.

