Villetta in fiamme a Roccapietra, i residenti ringraziano chi ha dato una mano

Spento l’incendio, a Varallo è subito partita la solidarietà nei confronti dei residenti. Tant’è che la famiglia Placa-Chiacchio ha voluto rendere pubblico un messaggio in cui «ringrazia sentitamente per il pronto intervento, per la disponibilità e supporto materiale e solidale il distaccamento di Varallo dei vigili del fuoco, il sindaco Pietro Bondetti e il Comune di Varallo, oltre a parenti e amici».

Si tratta della famiglia che vive nella villetta di frazione Roccapietra che venerdì è stata pesantemente danneggiata da un incendio che ha colpito la parte superiore dell’edificio.

Un intervento difficile

Le operazioni di spegnimento in via Piantali sono andate avanti per tutto il pomeriggio. A rendere complicata l’azione di soccorso dei vigili del fuoco è stato anche il forte vento che soffiava in tutta la valle. E tra l’altro, l’immobile è raggiungibile solo attraverso una via stretta che tra l’altro passa sotto un ponticello ferroviario, ancora più angusto, il che ha complicato ancora di più l’operazione.

n poco tempo il fuoco ha raggiunto il tetto e ha iniziato a bruciare la copertura. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incendio. Al termine delle operazioni i danni alla struttura sono davvero importanti, il fuoco ha danneggiato buona parte della copertura oltre al secondo piano della struttura. Presenti sul posto anche i carabinieri per le verifiche del caso.

