Frontale a Ponzone, conducente rifiuta l’alcoltest: scatta il sequestro. Per l’incidente dell’altra notte applicata la stretta del nuovo “codice Salvini”.

Frontale a Ponzone, conducente rifiuta l’alcoltest: scatta il sequestro

E’ stato uno dei primi incidenti ricaduto sotto il nuovo codice della strada fortemente voluto dal vice premier Matteo Salvini. Il frontale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Ponzone avrà infatti uno strascico particolarmente pesante per uno dei due conducenti. Il quale si è rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, e quindi per lui è scattata in automatico la contestazione di guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è accaduto intorno alle 4.30 in frazione Polto, lungo la strada provinciale 200, a pochi metri dall’innesto della strada che sale verso le frazioni Montaldo e Rigozzo. A scontrarsi sono state una Ford Fiesta guidata da un 21enne con a bordo un 58enne residente a Valdilana, e una jeep Patriot guidata da un 47enne di Cossato. Secondo i primi rilievi, sarebbe stata quest’ultima vettura a invadere la corsia opposta salendo in direzione Crocemosso, schiantandosi contro l’altra auto che invece scendeva verso Ponzone.

L’intervento del personale di soccorso

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Biella e i volontari del distaccamento di Ponzone. I tre occupanti non erano feriti gravemente: come accennato, durante le operazioni di soccorso i carabinieri hanno invitato il conducente della Patriot a sottoporsi all’alcol-test, ma il 47enne ha rifiutato. E quindi scattano i provvedimenti del caso: sequestro della vettura, ritiro della patente per un periodo variabile in base al tasso che sarà poi poi rivelato. E una maxi multa (adesso il minimo è 800 euro).

Gli occupanti della Fiesta sono stati condotti al pronto soccorso e poi dimessi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook