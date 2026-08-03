Fulmine accende un nuovo incendio in alta Valsessera

Un nuovo incendio boschivo si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, in alta Valsessera. Le fiamme sembrano localizzate nei pressi della Punta delle Camosce, tra il Monte Barone e il Monte Pissavacca. Secondo le prime informazioni, l’origine del rogo è stata un fulmine, circostanza confermata anche dai gestori del rifugio del Cai all’Alpe Ponasca. Sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco.

L’incendio interessa una zona montana particolarmente impervia, rendendo più complesse le operazioni di spegnimento. Al momento gli operatori stanno predisponendo l’interento e monitorando costantemente l’evoluzione della situazione per evitare che il fuoco possa estendersi. Purtroppo la prolungata siccità ha creato le condizioni per un facile innesco da parte di un fulmine.

In Valsesia la situazione torna sotto controllo

Arrivano invece notizie incoraggianti dagli altri incendi che nei giorni scorsi hanno interessato la Valsesia. L’Unione montana ha definito quella di oggi una “giornata positiva”, sottolineando come il massiccio impiego di uomini e mezzi aerei abbia consentito di riportare sotto controllo gran parte dei fronti ancora attivi.

A Cravagliana restano solo limitate fumate sul versante di Sabbia, dove sono intervenuti operatori a piedi ed elicotteri. Migliora anche la situazione verso la Valbella, mentre il nuovo focolaio sul Monte Capio è stato contenuto grazie ai lanci dell’elicottero Erikson e di quello regionale. A Res di Varallo il versante verso Quarona non fuma più, Rima si avvia alla chiusura dell’incendio e le situazioni di Cervatto, Fobello e Boccioleto risultano ormai tranquille. Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore per scongiurare eventuali riprese.

Foto daFacebook

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