Addio a Giuliano Quaglino, il sorriso e la generosità che il Triverese non dimentica

Profondo cordoglio nel Triverese e zone vicine per la scomparsa di Giuliano Quaglino, morto a 80 anni venerdì 6 novembre all’ospedale di Ponderano. La notizia ha colpito profondamente le persone che lo conoscevano e che avevano condiviso con lui tanti momenti di vita e di volontariato. Un uomo conosciuto per il suo carattere allegro e generoso, sempre pronto a scambiare una battuta e a trascorrere del tempo in compagnia.

Giuliano aveva lavorato per molti anni in un’azienda tessile, prima di raggiungere la pensione. Aveva vissuto a lungo in frazione Barbero, nel territorio di Trivero, mentre più recentemente si era trasferito nella frazione Castagnea di Portula. Un legame con il territorio rimasto sempre molto forte, alimentato dalle amicizie e dalla partecipazione alle attività delle associazioni locali.

Gli alpini di Trivero: «Giuliano, hai posato lo zaino»

Tra le realtà che oggi lo ricordano con particolare affetto c’è il gruppo alpini di Trivero, del quale Giuliano aveva fatto parte. Era una presenza apprezzata anche nei momenti conviviali e nelle occasioni di festa. Il suo spirito allegro aveva lasciato tanti bei ricordi tra le penne nere, che hanno voluto dedicargli un pensiero attraverso i social.

«Giuliano hai posato lo zaino, il gruppo Alpini Trivero ti ricorderà così, a fare festa. R.I.P.», si legge nel messaggio pubblicato dal gruppo Ana di Trivero. Un’immagine semplice che racconta il piacere di stare insieme, uno degli aspetti che più caratterizzavano Giuliano. Un saluto nel linguaggio degli alpini, per i quali chi se ne va ha semplicemente posato lo zaino ed è andato avanti.

LEGGI ANCHE: Lozzolo piange Giuseppe Gonnet, una vita dedicata agli altri

Il prezioso impegno come autista dell’associazione Delfino

Giuliano Quaglino aveva dedicato una parte importante del proprio tempo anche all’associazione Delfino, impegnata nell’aiuto alle persone del territorio. Per diversi anni aveva prestato servizio come volontario autista, contribuendo alle attività di trasporto dell’associazione. Un impegno concreto a favore di tanti cittadini, che potevano contare sulla sua disponibilità e su quella degli altri volontari.

Anche il Delfino gli ha dedicato un affettuoso messaggio di ricordo. «Era uno dei nostri autisti, preziosi volontari che garantiscono un servizio fondamentale per tanti cittadini». E ancora: «Ricordiamo il suo buon umore, la battuta sempre pronta, il piacere di stare con la gente». Parole che restituiscono il ritratto di una persona speciale, capace di unire l’impegno per gli altri alla simpatia e alla cordialità.

La famiglia e l’ultimo saluto a Trivero Matrice

La scomparsa di Giuliano lascia un grande vuoto soprattutto nella sua famiglia. A piangerlo sono la moglie Lorena, il figlio Michele e la figlia Chiara con Igor, le nipoti Nicole con Simone e il piccolo Francesco, Alicia ed Emily. Lascia inoltre le sorelle Cristiana e Dilma con le rispettive famiglie, i cognati, le cognate e tutti gli altri parenti. A loro si stringe l’affetto di quanti hanno conosciuto e apprezzato Giuliano.

Il rosario sarà recitato domenica 8 novembre alle 18 nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Nella stessa chiesa si svolgeranno i funerali lunedì 9 novembre alle 11. Dopo la messa, la salma sarà accompagnata al tempio crematorio. Sarà il momento dell’ultimo saluto a un uomo che lascia il ricordo di tanti gesti di generosità, delle feste trascorse con gli alpini e degli anni dedicati ad aiutare chi aveva bisogno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati