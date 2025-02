Gli ambientalisti: l’Arpa comunichi presto chi ha inquinato il rio Ponzone. Il circolo Tavo Burat ha segnalato all’Agenzia regionale l’episodio accaduto martedì.

«Speriamo che per una volta l’Agenzia regionale per l’ambiente rendiconti in modo celere e completo gli accertamenti condotti indicando il nome del responsabile e la sanzione comminata». E’ quello che si augura sulla propria pagina social il circolo Tavo Burat di Biella, associazione orientata alla tutela ambientale.

Si parla qui della colata di schiuma bianca che è stata vista da centinaia di persone nel pomeriggio di martedì. Uno sversamento di qualche sostanza chimica che ha prodotto una vera colata di schiuma che è poi andata esaurendosi, lasciando però per ore vistose tracce nei punti in cui si era accumulata lungo le rive. Tra l’altro, sempre nello stesso pomeriggio molti cittadini hanno fotografato il rio Ponzone colorato di verde, probabilmente un altro prodotto che è finito nelle acque.

La segnalazione del circolo

Il fatto non è sfuggito al sodalizio ambientalista biellese, che ha subito fatto segnalazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Con l’auspicio, appunto, che si risalga all’origine dello sversamento e che si verifichino le eventuali responsabilità.

