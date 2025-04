Gli amici ricordano Hamza, morto a 21 anni: abitava a Portula. Avviata una raccolta fondi: «Ogni gesto è un abbraccio per i suoi genitori».

Aveva solo 21 anni (non 30 come era stato comunicato in un primo momento) il ragazzo che ha perso la vita nella serata di sabato lungo la strada provinciale 31 che da Bornate va verso Crevacuore. Moujahid Ahamza (“Hamza” per tutti gli amici) abitava in frazione Masseranga a Portula e quella sera si è schiantato contro un albero: nulla da fare per lui, purtroppo, nonostante l’intervento del personale sanitario.

Con lui viaggiavano altri tre giovani, che sono rimasti feriti in modo non preoccupante.

Raccolta di fondi online

Per aiutare la famiglia e dare un segno di vicinanza, è stata avviata in questi giorni una raccolta di fondi con la piattaforma GoFundMe.

«Abbiamo perso un fratello, un amico, uno di noi – spiegano gli amici -. Un ragazzo pieno di vita, cresciuto insieme a noi, volato via troppo presto in un tragico incidente nelle vicinanze di Borgosesia. Il dolore è grande e le parole non bastano, ma vogliamo trasformare questo dolore in un gesto d’amore. Noi, i suoi amici, i suoi fratelli, stiamo organizzando una raccolta per aiutare la sua famiglia in questo momento così difficile. Chiunque voglia contribuire, anche con poco, farà parte di qualcosa di grande. Ogni gesto è un abbraccio per i suoi genitori, ogni preghiera un segno che non sarà mai dimenticato».

Chi volesse contribuire può raggiungere la piattaforma cliccando QUI.

