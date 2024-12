I “Giovani folk” della Valsessera tornano a suonare insieme dopo più di 30 anni. L’ultima serata risale al 1990. «Alcuni di noi si erano completamente persi di vista»

Lo storico gruppo dei “Giovani folk” ha ripreso in mano i loro strumenti per suonare insieme. Nei giorni scorsi i componenti dell’orchestra si sono ritrovati in una sala prove improvvisata e hanno anche ritrovato la voglia di suonare insieme la musica che per anni hanno proposto al pubblico.

«Nel lontano 1979 si formava questo gruppo – ha scritto sui social Renzo Scanavin -. Parliamo de “Giovani folk”, gruppo che si è esibito in tutte le sale della zona e sagre infinite portando avanti il gran liscio, in voga negli anni Settanta, della mitica musica tradizionale romagnola. Dopo quasi mezzo secolo ci siamo ritrovati per una gran cena rispolverando, con i nostri strumenti, il repertorio di allora».

Lo spirito di trent’anni fa

«Devo dire il ritrovarsi è stato molto commovente e nostalgico nello stesso tempo – prosegue Scanavin -. Abbiamo ricordato Fabrizio Ronzani, Giuliano Bozzo e Sandro Rossi andati avanti, ma sempre nei nostri cuori per aver passato momenti indelebili nella nostra vita da orchestrali. Ricordiamo anche Claudio Marchisio che, per problemi di salute, non ha potuto esserci ma era con noi. Un grazie a tutti per la bellissima serata. Finché c’è musica c’è vita».

Un po’ di capelli bianchi hanno preso il posto alla folta capigliatura, mancava la camicia colorata tipica della divisa, ma non mancava l’entusiasmo e la bravura nel suonare insieme, anche la sigla della band che era il brano “Vecchia Romagna”.

L’idea di una bella serata revival

E per continuare questa condivisione la Pro loco di Pray ha intenzione di proporre una serata revival, che li vedrà ancora una volta protagonisti.

«Mi piacerebbe organizzare una serata per ritrovarci di nuovo – spiega il presidente Aldo Vellati, anche lui membro del gruppo musicale – Sarebbe davvero interessante riproporci al pubblico e creare musica insieme per una volta ancora. E’ stato bello e emozionante ritrovarci, alcuni non si vedevano da anni, qualcuno ha continuato a suonare, altri hanno smesso, ma in tutti c’era l’entusiasmo di allora».

Una carriera che si è fermata nel 1990

I Giovani folk hanno suonato fino al 1990 nelle sagre, feste campestri. Erano poi presenze fisse nei locali di allora: Lanterna blu di Crevacuore, Caravel di Cossato, l’Igloo in Valsesia e il Faro. «Era un modo per stare insieme e fare musica – continua Vellati – i soldi li rinvestivamo in attrezzature. Abbiamo passato tante belle serate con la gente che aveva voglia di ballare e si divertiva in modo semplice. Tanti bei ricordi e momenti, tante risate, tanta musica».

Hanno fatto parte dei “Giovani folk” Michele Montibelli, Aldo Vellati, Fabrizio Botta, Enrico Regaldi, Andrea Vaudano, Massimo Ronco, Renzo Scanavin, Sabino Pascale, Pier Franco Zaffalon, Andrea Marchetti, Bruno Allorio, Giovanni Regis, Daniele Carestia, Claudio Marchisio, Fabrizio Ronzani, Giuliano Bozzo, Sandro Rossi.

