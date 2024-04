Il Vangelo arriva via WhatsApp: iniziativa del parroco di Valdilana. Ci si può registrare al gruppo e ricevere ogni mattina un passo delle Scritture con il commento.

Vangelo anche su WhatsApp tutti i giorni. Don Emanuele Biasetti per i suoi parrocchiani di Trivero, Ponzone e tutte le frazioni del Triverese ha pensato di puntare sulla tecnologia. E così nel classico volantino distribuito prima di Pasqua nelle case c’era anche un QrCode da scansionare per registrarsi direttamente al gruppo WhatsApp sul cellulare e ricevere i passi del Vangelo commentati.

Iscritti in aumento

E gli iscritti sono arrivati, e stanno via via aumentando: ogni mattina don Emanuele invia un passo del Vangelo accompagnato da una riflessione. «Un modo per fermarsi è riflettere nel corso delle giornate frenetiche», spiega. Un testo veloce che richiede pochi minuti di lettura.

Tra famiglia, lavoro e cura della casa, la giornata spesso passa via in un batter d’occhio, ma con questa iniziativa il giovane parroco che ha preso in carico sia le parrocchie dell’alto e del basso Triverese ha voluto dare un servizio innovativo e aggiuntivo ai propri fedeli.

Tra gli iscritti ci sono soprattutto persone giovani che magari durante la settimana tra i vari impegni non riescono a partecipare alla vita comunitaria della chiesa.

Per chi si fosse perso il volantino con il Qr Code è possibile trovarlo ancora nei volantini affissi alla bacheca delle chiese di Ponzone e Trivero.

Il Vangelo su WhatsApp è una iniziativa che era stata sperimentata già in alcune parrocchie del nord Italia nell’epoca Covid quando non era possibile uscire di casa e gli spostamenti erano limitati.

