Impresa del basket giovanile: Trivero mai così in alto

È stato un sabato storico, lo scorso 8 marzo, per le giovanili del Trivero Basket. I ragazzi dell’Under 15, con una vittoria travolgente contro Union Ticino (42-100), si sono qualificati matematicamente per la Fase Top con ben quattro giornate d’anticipo. Un traguardo mai raggiunto in 20 anni di attività.

Un’impresa incredibile per questo gruppo misto 2010-2011, più giovane rispetto alla categoria, che sta vivendo una stagione da sogno: 16 vittorie su 18 partite e tre gare consecutive con 100 punti segnati.

Ora le sfide contro squadre forti

«Ora il cammino si fa più difficile, le sfide saranno contro le squadre più forti, ma questi ragazzi hanno già dimostrato che non esistono limiti quando ci sono talento, passione e sacrificio. Sognare è lecito… e noi siamo tutti con loro», spiegano dalla società.

Il roster è formato dai seguenti giocatori: Barducchi Mattia, Bertoglio Francesco, Botta Tommaso, Coccolo Matteo, Curatolo Kevin, Dall’Ara Davide, Erme Giulio, Lanaro Davide, Merkaj Tomas, Scaglia Enrico, Sarazino Thomas, Sola Titetto Martino, Talhi Abderhamman, Vivoli Andrea, Zignone Riccardo.

A guidare il gruppo lo staff tecnico formato dall’allenatore Matteo Furlan, dal vice Luca Fava e dal preparatore fisico Sebastiano Ronzani. Ora il torneo si fa davvero interessante e i giovani di Trivero Basket continuano a sognare importanti traguardi da qui a fine stagione con tanto allenamento.

