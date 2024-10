In vendita un pezzo di Guardabosone: il Comune organizza una giornata “Open house”. Ci sono 23 case che potenzialmente possono essere messe sul mercato. Appuntamento il 19 ottobre.

Si chiama “Open house” l’operazione avviata dal sindaco di Guardabosone per piazzare le case vuote del paese. Obiettivo è trovare nuovi residenti o persone che cercano una seconda casa nella tranquillità del borgo di Guardabosone.

«Ho fatto un censimento – spiega Leonardo Di Rienzo – e ci sono 23 case potenzialmente in vendita. Si tratta di immobili non abitati, alcuni di fatto già pronti, altri invece da ristrutturare. E ce c’è per tutte le tasche: dai 20mila euro a salire».

Primi contatti con i privati

L’amministrazione comunale ha iniziato a contattare i privati e intanto ha deciso di promuovere una giornata in cui verranno presentate tutte le opportunità sul mercato immobiliare. «Per il 19 ottobre – spiega – alle 15 pensiamo di proporre l’appuntamento “Open house”: Ci troveremo in piazza con i papabili acquirenti e con le persone interessate e faremo un tour nelle abitazioni a disposizione».

La promozione della giornata è già partita sui social, ma anche lungo le strade saranno affissi manifesti per coinvolgere più persone possibili.

“Siamo un paese vivo”

«Abbiamo bisogno di continuare a essere un paese vivo – riprende -. Abbiamo la fibra per chi lavora da casa, inoltre a disposizione ci sono i sentieri, un parco giochi, un campo da tennis. Ci manca il negozio, ma ci stiamo attrezzando per trovare una soluzione. Siamo vicini a Borgosesia e a tutti i servizi. l nostro paese è pronto a ospitare giovani coppie, famiglie che abbiano voglia di tranquillità».

Ultimamente poi in paese sono arrivate due coppie: una proveniente dal Milanese e un’altra dalla Valle d’Aosta. Ma ci sono anche diversi villeggianti che salgono a Guardabosone in estate o per le vacanze.

