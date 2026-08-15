Incendio Monte Barone, battaglia sopra Piane: uomini e mezzi difendono case e chiesetta

È proseguita anche durante la notte e per tutta la giornata di oggi, sabato 15 agosto, la battaglia contro l’incendio del Monte Barone sul versante della Valsessera. La situazione più delicata resta quella sopra località Piane, dove il fuoco continua a mincciare la pineta e vigili del fuoco e volontari Aib sono impegnati a proteggere abitazioni e la storica chiesetta.

Tre i principali presidi attivati sul territorio, mentre questa mattina sono stati effettuati anche sorvoli per verificare la progressione dell’incendio verso il bivacco Cascinetta.

Sorvegliata l’avanzata verso il bivacco Cascinetta

Una delle zone finite sotto osservazione nelle ultime ore è appunto quella del bivacco Cascinetta. In mattinata il personale Sapr dei vigili del fuoco ha effettuato alcuni sorvoli con sistemi a pilotaggio remoto per verificare la direzione e la velocità dell’avanzata del rogo.

Il controllo dall’alto permette di avere un quadro più preciso soprattutto nelle aree difficilmente raggiungibili a piedi e di individuare eventuali nuovi fronti o riaccensioni. Un’attività particolarmente importante dopo quasi due settimane di incendio, durante le quali il fuoco ha più volte ripreso vigore anche in zone che sembravano essere state contenute.

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Uomini a difesa delle case e della chiesetta di Piane

Il punto più delicato rimane però quello a quote inferiori. Uno dei presidi è stato organizzato nei pressi del ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che dal ponte scende verso Piane. Qui uomini e mezzi sono intervenuti in più punti per contrastare direttamente il fronte attivo.

Particolare attenzione viene riservata a un’abitazione e alla chiesetta di Piane, strutture che si trovano nella zona minacciata dalla discesa delle fiamme. L’obiettivo è impedire che il rogo possa avvicinarsi ulteriormente agli edifici e scendere ancora di quota.

Continua a bruciare la pineta sopra Piane

Un secondo presidio, questa volta mobile, opera direttamente nella frazione Le Piane. La misura è stata decisa proprio a causa dell’avanzata dell’incendio nella pineta che sovrasta l’abitato, una delle situazioni che maggiormente preoccupano in questa fase dell’emergenza.

Resta quindi fondamentale il contenimento del fronte prima che possa raggiungere le aree più basse. Già nei giorni scorsi la strada tra Viera e Noveis era diventata una delle principali linee di difesa, con l’obiettivo di impedire alle fiamme di superare la carreggiata e trovare nuova vegetazione da aggredire.

Presidio anche all’Alpe Noveis

La terza zona nella quale prosegue il lavoro a terra è quella dell’Alpe Noveis. Nei pressi del ristorante è stato mantenuto un presidio per intervenire sulle numerose fumarole sparse che continuano a comparire nell’area.

Anche quando non sono presenti fiamme alte, infatti, il pericolo non può considerarsi superato. Il terreno secco, le radici e la grande quantità di materiale vegetale possono continuare a bruciare lentamente e dare origine a nuove riaccensioni, come già accaduto ripetutamente durante questa lunga emergenza.

Un grande schieramento sul versante di Coggiola

Consistente il dispositivo messo in campo. Sono impegnati 27 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Biella, Asti, Torino e Novara, affiancati da numerosi mezzi tra autobotti, moduli boschivi e veicoli logistici. Al dispositivo partecipa anche personale del comando di Vercelli attraverso il distaccamento di Livorno Ferraris.

A loro si aggiungono 15 volontari Aib con cinque mezzi antincendio e due CoAib, due operatori del Coordinamento della protezione civile di Biella con un’autobotte, oltre al personale della Croce rossa presente nel posto di primo soccorso presso il posto di comando avanzato. Sul territorio operano inoltre i carabinieri della stazione di Coggiola e i carabinieri forestali.

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