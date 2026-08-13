Incendio Valsessera, il Monte Barone brucia su più fronti. Le fiamme scendono anche verso lo Strona

La situazione dell’incendio sul Monte Barone appare ancora estremamente difficile al termine della giornata di oggi, giovedì 13 agosto. Il fuoco sta scendendo lungo almeno quattro principali direttrici sui versanti della montagna, mentre resta alta l’attenzione nella zona di Piane e lungo la strada Viera-Noveis.

E nelle ultime ore cresce anche la preoccupazione sull’altro versante, nella valle dello Strona verso Postua, dove le fiamme stanno continuando a scendere verso il torrente. Proprio per consentire le operazioni di spegnimento, il Comune di Postua ha vietato il transito sulla strada sterrata che da Roncole conduce all’alpe Cravoso. Qui sotto, una foto dal satellite in cui si vede il fumo sprigionato dagli incendi di Monte Barone, Cravagliana e Piedimulera.

Monte Barone, il fuoco scende in più direzioni

Il quadro sul Monte Barone continua a essere impressionante. Dopo le grandi fiammate dei giorni scorsi, l’incendio interessa ormai diversi settori della montagna e il fuoco appare in discesa lungo almeno quattro direttrici principali. La vastità dell’area coinvolta rende particolarmente complesso concentrare uomini e mezzi su un singolo fronte.

È l’ennesima evoluzione di un incendio che ha ormai superato i dieci giorni di durata e che continua a ripartire anche in aree già attraversate dalle fiamme. Il terreno estremamente secco e le braci rimaste attive favoriscono nuove accensioni, imponendo un lavoro continuo non soltanto di spegnimento, ma anche di controllo e bonifica.

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Piane e Noveis, la strada resta la linea da difendere

Resta delicata anche la situazione a quote più basse. Continua infatti a fumare la pineta sopra località Piane, mentre l’attenzione rimane concentrata lungo la strada carrozzabile che collega Viera a Noveis. L’obiettivo non cambia: impedire che il fuoco riesca a superare questa barriera.

La strada rappresenta una linea di contenimento fondamentale. Oltre la carreggiata le fiamme potrebbero trovare altra vegetazione e aprire nuovi fronti, in una zona dove sono presenti baite, casette e altre strutture. Per questo il settore continua a essere sorvegliato e difeso dalle squadre impegnate nell’emergenza.

Le fiamme scendono ancora nella valle dello Strona

A destare crescente preoccupazione è poi ciò che sta accadendo sul versante rivolto verso Postua. Nella valle dello Strona il fronte ha continuato a scendere ulteriormente, dopo che già nei giorni scorsi le fiamme erano diventate chiaramente visibili dalla zona di Roncole, l’ultima frazione risalendo la vallata.

Il fuoco sta quindi interessando aree sempre più basse e le operazioni di spegnimento si sono spostate anche nella zona di Cravoso. La discesa del rogo viene seguita con particolare attenzione proprio per evitare che possa raggiungere il fondovalle e interessare nuovi versanti. Qui sotto, un video postato da Roberto Barusco.

Postua chiude la strada da Roncole a Cravoso

A confermare la delicatezza della situazione è anche un provvedimento adottato dal Comune di Postua. Con un’ordinanza è stato vietato il transito lungo la strada sterrata che dalla frazione Roncole conduce verso l’alpe Cravoso.

La chiusura è stata disposta perché nella zona sono in corso le operazioni di intervento e spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco e degli altri operatori impegnati nell’emergenza. Il divieto serve quindi sia a garantire la sicurezza delle persone, sia a lasciare completamente libera la viabilità necessaria al movimento dei mezzi di soccorso.

Una battaglia ancora lontana dalla conclusione

Il quadro complessivo resta dunque estremamente impegnativo. Da una parte c’è il Monte Barone, con diversi fronti che scendono lungo i versanti; più in basso continua la difesa della zona tra Piane e Noveis; dall’altra parte della montagna il fuoco avanza invece nella valle dello Strona e costringe a nuove misure di sicurezza nel territorio di Postua.

Dopo giorni di interventi incessanti di vigili del fuoco, volontari Aib e mezzi aerei, l’incendio continua quindi ad avanzare e a cambiare forma e direzione. E mentre alcune aree vengono contenute, altre tornano a fumare o vengono raggiunte dalle fiamme: la priorità resta impedire che il rogo superi le principali linee di difesa e possa conquistare ancora nuovi versanti.

Nella foto di copertina, una panoramica del Monte Barone, del Pissavacca e del Cornabecco nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto

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