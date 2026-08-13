Allarme in Val Mastallone, tornano a bruciare i boschi sopra Valbella

È tornato a fare paura nella giornata di oggi, giovedì 13 agosto, l’incendio boschivo sopra Valbella, nel territorio di Cravagliana. Le fiamme hanno ripreso vigore sul versante della val Mastallone, dove sono immediatamente entrate in azione le squadre di terra dell’Aib, affiancate dai mezzi aerei impegnati nei lanci d’acqua.

La ripresa dell’incendio è chiaramente visibile anche a distanza. Una grande quantità di fumo ha invaso la val Mastallone e nel giro di poco tempo sono comparse numerose segnalazioni anche sui social da parte di residenti e persone presenti nella zona. Dall’alto stanno operando un elicottero e un Canadair, nel tentativo di frenare l’avanzata del fuoco.

Le fiamme oltre la cresta

A preoccupare è soprattutto la direzione presa dall’incendio. Il fronte ha infatti superato la cresta e sta avanzando verso lo storico Bosco dell’Impero, una vasta area forestale ricoperta soprattutto da larici. Una zona di particolare valore ambientale che adesso rischia di essere raggiunta dalle fiamme alimentate dalla vegetazione secca.

Le squadre impegnate nelle operazioni stanno quindi cercando di contenere il fronte prima che possa penetrare ulteriormente nel bosco. Il lavoro prosegue sia da terra sia dal cielo, con elicottero e Canadair chiamati a effettuare ripetuti lanci nei punti più delicati. La situazione resta in evoluzione e viene costantemente controllata dagli uomini impegnati sul versante.

L’allarme era già scattato ieri

Proprio quello di Cravagliana era stato indicato ieri dall’Unione montana dei comuni della Valsesia come il fronte più delicato sul territorio valsesiano, fatta eccezione per il grande incendio del Monte Barone in Valsessera. La situazione sopra Valbella, dunque, era tutt’altro che definitivamente risolta e le squadre erano rimaste impegnate nelle operazioni di contenimento.

«Cravagliana, situazione ancora non stabile. Le forze Aib sono concentrate sotto la Madonna del Tizzone e stanno bagnando per contenere le fiamme», aveva comunicato l’Unione montana. La nuova ripresa del fuoco conferma le preoccupazioni delle ultime ore: ora l’attenzione è rivolta soprattutto al Bosco dell’Impero e alla possibilità di fermare l’avanzata dell’incendio.

Foto di copertina postata da Alberto Moroni

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