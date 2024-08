Incidente in moto, 16enne di Valdilana al pronto soccorso. E’ accaduto a Sostegno, il ragazzo è stato portato all’ospedale di Borgosesia.

Incidente in moto, 16enne di Valdilana al pronto soccorso

Momenti di paura nella giornata di venerdì a Sostegno per un 16enne caduto in moto lungo le curve della strada provinciale. Si tratta di un ragazzino residente a Valdilana. Il giovane motociclista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto e finendo a terra. Alcuni passanti preoccupati hanno chiamato i carabinieri, sul posto anche l’ambulanza.

Accompagnato a Borgosesia

Il ragazzo è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Borgosesia per una visita che più che altro è stata di controllo. Nessuna conseguenza per lui. E’ arrivata anche la madre del giovane per sincerarsi delle sue condizioni.

Foto d’archivio

