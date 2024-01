Incidente tra Pray e Crevacuore, resta ferita una 24enne. La vettura è uscita di strada nel tratto sulla sponda destra Sessera.

Incidente tra Pray e Crevacuore, resta ferita una 24enne

Una giovane di 24 anni è rimasta ferita in un incidente verificatosi l’altra notte lungo il tratto di strada provinciale tra Pray e Crevacuore. Il fatto, avvenuto il 29 dicembre sulla provinciale 235 poco distante dal centro di raccolta rifiuti, ha coinvolto un’auto che, per cause ancora da accertare, ha sfondato autonomamente il guardrail, finendo al di fuori della carreggiata.

Non è ancora chiaro come mai la giovane abbia perso il controllo del veicolo.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato dato da altri automobilisti che transitavano in quel momento. La 24enne è stata assistita dal personale sanitario del 118, che ha provveduto al suo trasporto in ospedale per gli accertamenti necessari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare la raccolta dei rilievi, mentre i vigili del fuoco di Ponzone si sono occupati della messa in sicurezza del tratto di strada. Il veicolo coinvolto è stato successivamente rimosso tramite un carro attrezzi. Come accennato, la dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.