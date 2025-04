Lutto a Pettinengo per Angelica Ballarini: aveva solo 57 anni. Il funerale si celebra lunedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale del paese.

Si celebra nella mattinata di lunedì 7 aprile il funerale di Angelica Ballarini, morta a soli 57 anni a seguito di una malattia particolarmente aggressiva. La donna ha cessato vivere nell’ospedale di Ponderano. Viveva aPettinengo, nel Biellese orientale, ed è nella chiesa parrocchiale del paese che si terranno le esequie a partire dalle 10.

La donna ha lasciato la mamma Adriana, il fratello Leandro, la sorella Selina con Jonathan. Ha lasciato anche i nipoti Sonia con Mirnes e i figli Alan e Kevin, Eva, Davia, Marya e Noah, oltre ad altri parenti.

L’ultimo saluto

Chi volesse stringersi intorno ai familiari potrà farlo già nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile, in occasione della recita del rosario alle 18 sempre nella chiesa parrocchiale. Il funerale, come accennato, è invece in programma per lunedì mattina. Dopo la cerimonia, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

