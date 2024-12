Lutto in Valsessera per don Attilio Basla: aveva 98 anni. Era stato insegnante (anche a Borgosesia), preside e pure sindacalista.

Sarà celebrato a Coggiola il funerale di don Attilio Basla, sacerdoteb più anzoano della diocesi di Biella, morto a 98 anni dopo una vita di grandi intensità e impegno che spaziava, oltre alla Chiesa, anche all’insegnamento e all’attenzione al mondo sindacale. Lo riporta La Provincia di Biella.

Originario della Valsessera, dove vivono molti parenti, il sacerdote biellese si è spento al Cerino Zegna, istituto in cui era ricoverato da poco più di un anno, da quando non gli era più possibile vivere in modo autonomo.

Sacerdote dal 1951

Classe 1926, don Attilio aveva preso i voti nel 1951. Da quel momento aveva maturato tante esperienze nella diocesi biellese. Vice parroco a Occhieppo Inferiore, a Coggiola, a Cossato, nella parrocchia di San paolo a Biella e nella nascente parrocchia del Villaggio Lamarmora. Fu poi canonico onorario della cattedrale di Santo Stefano e collaboratore del santuario di Oropa: fino a tre anni fa celebrava ancora la messa delle 11.

Negli ultimi anni, infine, aveva collaborato con don Paolo Marchiori nella parrocchia di San Defendente, a Ronco di Cossato.

Era stato insegnante, preside e sindacalista

All’attività sacerdotale ha sempre affiancato quella nella scuola. In passato era stato infatti docente di filosofia nonché preside in più di una scuola media biellese. Numerose le esperienze anche alle superiori, dal liceo di Borgosesia, all’Avogadro di Biella e al liceo classico Sella. Per tanti anni, infine, era stato attivo come sindacalista nell’ambito della Cisl Scuola.

