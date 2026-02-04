Lutto tra gli alpini di Ponzone per Celestino Giardino. L’uomo aveva 87 anni, si è spento all’ospedale di Ponderano.

Lutto tra gli alpini di Ponzone per Celestino Giardino

Lutto a Ponzone per la scomparsa di Celestino Giardino, venuto a mancare all’età di 87 anni. L’uomo si è spento nei giorni scorsi all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato.

A darne il triste annuncio sono il figlio Carlo, con la moglie Stefania, e le figlie Arianna e Giorgia, insieme a parenti e familiari tutti. Celestino Giardino era una persona conosciuta e stimata, legata profondamente al territorio e ai suoi valori.

La partecipazione degli alpini

I funerali sono stati celebrati nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Ponzone, dove amici, conoscenti e compaesani si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Al lutto partecipano anche gli alpini, associazione di cui faceva parte e con la quale aveva condiviso un lungo percorso di appartenenza e impegno.

La famiglia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto “Medicina B” e dell’Hospice “L’Orsa Maggiore” – Lega contro i tumori dell’ospedale di Ponderano, per le cure, l’attenzione e l’umanità dimostrate. La comunità di Ponzone si unisce al dolore dei familiari nel ricordo di Celestino, accompagnandolo con affetto e riconoscenza nel suo ultimo viaggio.

