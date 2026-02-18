Lutto a Trivero per Gianni Orso, camionista e volontario. Dopo la pensione era entrato a far parte dell’associazione Delfino.

Lutto a Trivero per Gianni Orso, camionista e volontario

L’alto Triverese e l’associazione Delfino piangono la scomparsa di Giambattista Orso, da tutti conosciuto come Gianni, volontario e volto conosciuto nel mondo dell’impegno sociale locale. Aveva 70 anni e viveva in frazione Lora, dove era ben conosciuto. E’ morto improvvisamente nelle prime ore di lunedì 16 febbraio.

A ricordarlo con parole cariche di affetto è stata la stessa associazione con un messaggio diffuso nelle scorse ore: «Dobbiamo purtroppo salutare l’amico Gianni Orso, per anni nostro assiduo volontario. Camionista di professione, una volta andato in pensione ha continuato a fare chilometri entrando nella squadra dei nostri autisti. Per anni è stato un supporto prezioso nel trasporto di utenti e nel giro di distribuzione dei pasti. Grazie di tutto Gianni, ti ricordiamo con affetto. Un abbraccio ai parenti».

Sulle strade per lavoro e per volontariato

Autista per mestiere, autista anche per vocazione. Dopo una vita trascorsa sulle strade come camionista, una volta raggiunta la pensione Gianni non aveva scelto di fermarsi. Aveva deciso invece di mettere tempo ed esperienza a disposizione degli altri, diventando uno dei pilastri del servizio trasporti dell’associazione. Per molti utenti era un punto di riferimento discreto ma costante: sempre disponibile, affidabile, pronto a coprire turni e a macinare chilometri.

Il suo contributo non si limitava al solo accompagnamento delle persone: fino ai tempi del Covid, Gianni era impegnato anche nel giro di distribuzione dei pasti a domicilio, un’attività fondamentale per tante famiglie e persone fragili del territorio.

Giovedì mattina il funerale

Lascia i figli con le rispettive famiglie, il fratello Giordano con Carolina e altri parenti. Due figli da tempo vivono in Australia, dove Gianni si recava saltuariamente per far loro visita. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio, sarà recitato il rosario nella chiesa di Trivero Matrice. I funerali saranno invece celebrati domani alle 10, sempre nella chiesa parrocchiale, dove la comunità potrà stringersi attorno ai familiari per l’ultimo saluto. Il feretro sarà quindi accompagnato al cimitero di Sant’Antonio.

