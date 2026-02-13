Addio a Cinzia Bocca: aveva lavorato nella ex Comunità montana Valle Sessera. Se n’è andata a soli 64 anni a seguito di una malattia. Il funerale sabato a Ponzone.

Addio a Cinzia Bocca: aveva lavorato nella ex Comunità montana Valle Sessera

È mancata all’età di 64 anni Cinzia Bocca in Dall’Ara, volto conosciuto a Valdilana e in Valsessera. La notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia, ha suscitato cordoglio in tutta la valle, dove per anni aveva lavorato nella segreteria dell’allora Comunità montana Valle Sessera, diventando un punto di riferimento per amministratori, colleghi e cittadini.

Disponibile e pronta all’ascolto, Cinzia Bocca era apprezzata anche per il tratto umano che sapeva mettere nel rapporto con il pubblico. In molti in queste ore la ricordano per averla vista nellìufficio della sede dell’ente a Pray.

Una famiglia ben conosciuta

Era sposata con Stefano Dall’Ara, nome noto sul territorio per l’impresa di costruzioni edili di famiglia, ambito in cui negli anni ha operato con continuità e radicamento.

Oltre a Stefano, a dare il doloroso annuncio sono i figli Luca con la moglie Elena e le figlie Margherita e Carlotta, Sara con Diego e il figlio Tommaso, la sorella Paola con Roberto e il figlio Edoardo, il cognato Norberto con la moglie Anna e i figli Andrea e Paolo, la nipote Giulia con la famiglia, oltre ai parenti tutti.

Domani il funerale

I funerali saranno celebrati a Ponzone domani, sabato 14 febbraio, alle ore 14.30, partendo dalla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Dopo la funzione religiosa, le ceneri proseguiranno per il tempio crematorio di Biella e riposeranno nel cimitero di Ponzone.

La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento alla dottoressa Erica Garbaccio per le cure prestate e alla cara amica Cristiana per il prezioso aiuto.

