Lutto a Valdilana per Federica, madre di famiglia morta a soli 58 anni. Il feretro è stato deposto nella tomba di famiglia a Crocemosso.

Lutto a Valdilana per Federica, madre di famiglia morta a soli 58 anni

Cordoglio a Valdilana per la scomparsa di Federica Sagliaschi, venuta a mancare all’età di 58 anni a seguito di una malattia. La notizia ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità, che nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, le ha tributato l’ultimo saluto.

Federica si è spenta all’ospedale di Ponderano, lasciando un grande vuoto tra i familiari e quanti l’hanno conosciuta. A darne il triste annuncio sono il marito Stefano Saviolo, i figli Giulio e Pietro con Chiara, la sorella Mariagrazia con Gianni e Andrea, insieme ai parenti e agli amici.

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Il funerale a Valle Mosso

I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio in località Valle Mosso, dove numerose persone si sono riunite per accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Dopo la funzione, la salma è stata tumulata nel cimitero di Crocemosso, nella tomba di famiglia.

In tanti ricordano Federica come una donna legata ai suoi affetti, punto di riferimento per la sua famiglia e presenza discreta ma significativa nella vita della comunità.

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