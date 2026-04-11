Ponzone ha detto addio a Michele Tamburrano. Personaggio conosciuto da tutti, è mancato improvvisamente il giorno di Pasqua.

Ponzone ha detto addio a Michele Tamburrano

Si è spento nel giorno di Pasqua Michele Tamburrano, volto noto e presenza familiare per il basso Triverese, e in particolare per la comunità di Ponzone, la frazione dove viveva da sempre e dove era conosciuto praticamente da tutti, anche solo di vista.

Figura abituale del paese, Tamburrano da qualche anno viveva in un alloggio lungo la strada che dal campo sportivo sale verso il cimitero. Lo si vedeva molto spesso lungo la via Provinciale, in qualche market, o intanto a scambiare quattro chiacchiere con un conoscente. Non mancava poi una sosta nei bar della zona, dove trascorreva il tempo in compagnia.

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Un decesso inatteso

Negli ultimi tempi aveva affrontato alcuni problemi di salute, ma la sua scomparsa è arrivata comunque improvvisa, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. L’addio gli è stato dato mercoledì pomeriggio a Ponzone.

Dietro un’apparenza a tratti schiva, molti ricordano una persona con cui era facile entrare in sintonia: bastava poco per avviare una conversazione e scoprire il suo lato più cordiale. Un tratto che oggi emerge con forza nei numerosi messaggi comparsi sui social, dove in tanti hanno voluto rendergli omaggio.

«Ci ha lasciato un personaggio… Ciao Michele», si legge in uno dei tanti ricordi condivisi online. C’è chi ha pubblicato una sua foto, chi ha scelto poche parole, ma tutte accomunate da un sentimento di affetto. Segno di quanto Michele Tamburrano fosse parte integrante della vita quotidiana del paese.

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