Mario Carli candidato per il consiglio provinciale. Sarà l’unico rappresentante di Valdilana in pista. Nella passata legislatura erano due i consiglieri.

Mario Carli candidato per il consiglio provinciale

Il sindaco di Valdilana candidato per entrare nel consiglio della Provincia di Biella.

Saranno due le liste elettorali che si sfideranno il prossimo 29 settembre per andare a comporre il nuovo consiglio provinciale post elezioni comunali dei mesi scorsi. Al voto saranno chiamati solamente i sindaci e i consiglieri comunali della Provincia. Non si voterà, invece, per il rinnovo del presidente dell’ente che resterà ancora per due anni Emanuele Ramella Pralungo prima della nuova tornata elettorale. Mario Cari, che già era stato in Provincia come consigliere quando era vice sindaco di Trivero in minoranza, ha deciso di presentarsi. Farà parte della lista di centrosinistra che prevede due consiglieri comunali di Biella, Paolo Rizzo, che è già in Provincia, e Riccardo Bresciani. Per quanto concerne gli altri, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbero scendere in campo il sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon, la prima cittadina di Pralungo, Raffaella Molino, il sindaco di Valdilana Mario Carli, il primo cittadino di Ponderano Roberto Locca, la vicesindaca di Ronco Biellese Debora Ferrero, e i consiglieri comunali di Cavaglià Savina Fariello, di Cossato Barbara Bancheri e di Strona Alessandro Bardone. Nel centrodestra, invece, la lista è completa ed è composta dal sindaco di Cavaglià Mosè Brizi, il consigliere comunale di Vigliano Paolo Calabrese, la vicesindaca di Mongrando Simona Coda, il consigliere comunale di Mongrando Vito Colletta, il consigliere comunale di Cossato Pier Ercole Colombo, il consigliere comunale di Biella, Dino Gentile, la sindaca di Gifflenga Elisa Pollero, la consigliera comunale di Zumaglia Beatrice Ronco, l’assessore comunale di Sagliano Matteo Russo e la consigliera comunale di Callabiana Arianna Zanola.

