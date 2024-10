Medico in pensione diventa produttore di miele: è tra i migliori in Italia. La nuova vita del dottor Ezio Sizzano, attivo a Trivero fino a qualche anno fa.

Medico in pensione diventa produttore di miele: è tra i migliori in Italia

Ezio Sizzano, medico di Trivero in pensione, ha conquistato il prestigioso riconoscimento di una “Goccia d’Oro” per il suo miele di rododendro nel concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Mieli d’Italia”, svoltosi il 15 settembre scorso a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 430 apicoltori provenienti da tutta Italia, con la presentazione di circa 1200 mieli nelle diverse categorie. Il concorso è promosso dall’osservatorio nazionale del miele ed è considerato uno dei più importanti a livello nazionale. Punta a valorizzare l’eccellenza dei mieli italiani, evidenziando l’importanza della qualità, della biodiversità e della sostenibilità nella produzione apistica.

Il miele di rododendro

Il miele di rododendro è un miele particolarmente raro e si produce quasi esclusivamente in Italia. Ha un colore molto chiaro, che diventa bianco nel prodotto cristallizzato e presenta un leggero aroma che ricorda la marmellata di piccoli frutti.

Il miele di rododendro del dottor Sizzano, apicoltore iscritto all’Associazione Apicoltori Biellese, è registrato con il marchio “Miele Biellese” ed è già presidio Slow Food dei Mieli di Alta Montagna Alpina dal 2019. Viene prodotto in Alta Val Sessera ed è frutto della pratica del nomadismo, un’attività ormai con produzioni sempre a rischio e spesso più scarse rispetto all’apicoltura stanziale.

«Sono molto felice di questo riconoscimento – racconta – perché viene premiato l’impegno dell’apicoltore ed anche perché aiuta a ribadire l’importante ruolo rivestito dalle api in natura che, mediante l’impollinazione, svolgono una funzione strategica a vantaggio dei servizi ecosistemici e della conservazione della biodiversità».

