Il medico non visita più a Coggiola, si deve andare a Varallo. Il dottor Antonioli era alla Casa della salute una volta a settimana, ora nemmeno quella.

Il medico non visita più a Coggiola, si deve andare a Varallo

Sorpresa e preoccupazione a Coggiola, dove dal 30 aprile il dottor Fabio Antonioli non sarà più presente in paese. Il medico, in servizio da agosto nel poliambulatorio del paese, continuerà a visitare soltanto a Varallo, lasciando i pazienti coggiolesi senza un riferimento diretto sul territorio.

Il dottor Antonioli era entrato in servizio il 18 agosto, lavorando alla Casa della salute di Varallo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, mentre al poliambulatorio di Coggiola visitava dalle 15.30 alle 18.30. Dunque solo un pomeriggio, ma ora neppure più quello.

La sorpresa dei pazienti

La notizia, diffusa tramite un avviso dello stesso dottore e rilanciata anche sui social, ha colto di sorpresa molti assistiti, già alle prese con le difficoltà legate alla carenza di medici di base in Valsessera. I pazienti potranno comunque contattare il medico attraverso i consueti canali, ma per le visite dovranno spostarsi a Varallo, con evidenti disagi soprattutto per anziani e persone con problemi di mobilità.

A pesare ulteriormente è la sospensione del servizio domiciliare nel Comune di Coggiola. «I pazienti per i quali tale servizio risulti necessario potranno richiedere la riassegnazione ai medici distrettuali», si legge nell’avviso, indicando come alternativa l’assistenza garantita dall’Asl di riferimento.

Il sindaco: non sapevamo nulla

Una decisione che ha spiazzato anche l’amministrazione comunale. Il sindaco Paolo Setti non nasconde il disappunto: «Ci stiamo già interessando della situazione e abbiamo coinvolto l’Asl Vercelli. La nostra direzione non era a conoscenza di questa decisione». Parole che riflettono il malcontento di una comunità che solo pochi mesi fa aveva accolto con favore il ritorno di un medico di base in paese.

«Avevamo fatto il possibile per permettere al dottor Antonioli di visitare a Coggiola – prosegue il sindaco –. Eravamo ben felici di riavere questo servizio. Ma l’avviso ci ha preso alla sprovvista. Non è pensabile che i mutuati debbano recarsi a Varallo per una visita: non è un paese dietro l’angolo».

Restano gli ambulatori distrettuali

Intanto restano attivi gli ambulatori distrettuali, che continuano a garantire assistenza sul territorio anche se occorre prenotare le visite e raramente si trova lo stesso medico. «Il poliambulatorio funziona e gli utenti sono soddisfatti della professionalità dei medici – conclude Setti – ma è evidente che il carico di lavoro sta aumentando. Le criticità del sistema sono note e la situazione è in costante monitoraggio».

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