CronacaSessera, Trivero, Mosso
Monte Barone, il fuoco riparte nel vallone del Confienzo: 49 lanci per fermare le fiamme
Dopo la pioggia torna l’allarme sul versante sud-occidentale. Restano presidiati Piane e Noveis, dove prosegue il controllo delle fumarole.
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