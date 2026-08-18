Monte Barone, il fuoco riparte nel vallone del Confienzo: 49 lanci per fermare le fiamme

Il fuoco torna a farsi vedere sul Monte Barone dopo che la pioggia di ieri aveva alimentato la speranza di una tregua. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, è stata segnalata una ripresa dell’incendio sul versante sud-occidentale della montagna, nel vallone del Confienzo. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco è stato attivato l’elicottero regionale Elicentro, entrato in azione alle 15.30 e impegnato in ben 49 lanci. Intanto proseguono i presidi tra Alpe Noveis e Piane, dove le squadre continuano a spegnere le fumarole e a mantenere operative le riserve d’acqua.

Il fuoco riparte nonostante la pioggia

La segnalazione del nuovo focolaio è arrivata all’Unità di comando locale nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco hanno verificato la situazione, confermando la ripresa delle fiamme sul versante sud-occidentale del Monte Barone, nella zona del vallone del Confienzo.

Un segnale che invita alla prudenza dopo la pioggia caduta sulla montagna. L’acqua ha certamente dato una mano alle operazioni di spegnimento e ha bagnato almeno in parte una vegetazione rimasta estremamente secca per settimane, ma sotto cenere e sottobosco possono continuare a nascondersi punti caldi capaci di provocare nuove riaccensioni.

Elicottero in volo, 49 lanci sul nuovo focolaio

Accertata la presenza del focolaio, è stato disposto l’intervento di Elicentro. L’elicottero regionale ha iniziato a operare intorno alle 15.30, concentrando i propri lanci sul nuovo fronte per cercare di bloccarlo prima che potesse assumere dimensioni maggiori.

A fine giornata il bilancio è stato di 49 lanci. Un intervento consistente che dimostra come, nonostante il miglioramento registrato in alcuni settori, l’emergenza sul Monte Barone non possa ancora essere considerata conclusa. Il controllo delle riaccensioni rimane una delle priorità di questa fase.

Piane e Noveis restano presidiate

Continua contemporaneamente il lavoro nella zona che per giorni ha rappresentato uno dei punti più delicati dell’incendio. Un presidio rimane operativo nei pressi del ristorante dell’Alpe Noveis, dove vengono controllate e spente le fumarole sparse.

Un secondo presidio è mantenuto presso il ponte sul rio Vacchera e lungo la strada che scende verso Piane. Uomini e mezzi continuano a operare in particolare nei pressi di un’abitazione e della chiesetta, due strutture che nei momenti più difficili dell’emergenza erano state direttamente minacciate dalla discesa del fuoco.

Manichette ancora nella pineta sopra la chiesetta

A Piane resta inoltre operativa la linea di manichette predisposta per raggiungere la pineta sopra la chiesetta. Vigili del fuoco e volontari Aib continuano a utilizzarla per intervenire sulle fumarole che emergono nell’area già attraversata dalle fiamme.

Le autobotti assicurano nel frattempo l’approvvigionamento delle vasche Aib utilizzate anche per il rifornimento dell’elicottero. Proprio nella frazione è mantenuto un presidio mobile dedicato alla gestione dell’acqua, fondamentale per garantire continuità agli interventi sia a terra sia dal cielo.

Ancora decine di operatori sul Monte Barone

Il dispositivo resta importante. Sono impegnati 27 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Biella, Torino e Asti, con autobotti, moduli boschivi e mezzi logistici. A loro si aggiungono nove volontari Aib con cinque mezzi antincendio.

Sono presenti inoltre due operatori del Coordinamento della protezione civile di Biella con un’autobotte e tre persone della Croce rossa nel posto di primo soccorso presso il comando avanzato.