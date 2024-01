Morta Maristella Fighera, storica fotografa della valle di Mosso. Aveva 87 anni, il funerale sarà celebrato martedì a Trivero.

Morta Maristella Fighera, storica fotografa della valle di Mosso

Se n’è andata a 87 anni una delle persone più conosciute di Valdilana e tutto il Biellese orientale. Si tratta di Maristella Fighera, per più di mezzo secolo fotografa e testimone della storia del paese. Aveva il suo studio a Valle Mosso, e nel tempo era diventata una vera istituzione.

Da una parte veniva spesso chiamata in occasione di eventi significativi, dalla prima comunione al pranzo dei coscritti, dall’inaugurazione di qualche opera alle feste di paese. Dall’altra parte era anche collaboratrice dei giornali locali, in particolare “il Biellese”, ma non solo. Ed era una fonte inesauribili di immagini, notizie e spunti per la cronaca locale.

In pensione dal 2015

Il negozio venne aperto nel 1968, poco prima della tragica alluvione che sconvolse la valle di Mosso. Andò in pensione alla fine del 2015.

Amici e conoscenti potrenno stringersi intorno ai familiari domani, lunedì 29 gennaio, in occasoione della recita del rosario che si terrà nella chiesa di Trivero Matrice a partire dalle 18. Il funerale sarà invece celebrato martedì 30 gennaio alle 15.30, sempre a Trivero Matrice.

Servizio domani su Notizia Oggi