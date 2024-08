Morto Gianfranco Parpanesi, fu l’ideatore dell’annuario “Vita postuese”. Aveva lavorato nel mondo delle banche e girato il mondo: ma sempre con il cuore nel paese della Valsessera.

Morto Gianfranco Parpanesi, fu l’ideatore dell’annuario “Vita postuese”

Postua piange Gianfranco Parpanesi, un vero e proprio personaggio in paese. Per venticinque anni è stato attivo nel mondo dei cambi e delle banche, e tempo fa aveva lanciato anche un gioco “Funny Dealer” proprio basato sui mercato dei cambi.

E’ stata una persona che ha vissuto la vita davvero a piene mani. Oltre al lavoro, amava viaggiare per il mondo. Con gli amici di sempre di Postua aveva raggiunto la Thailandia e non mancavano le uscite mangerecce. Uno che, a detta dei conoscenti, prendeva davvero la vita con il sorriso, ma in modo intelligente. Nel 2005 era stato anche campione italiano del quintale prendendo parte a diverse edizioni della particolare gara per oversize.

L’avventura di “Vita postuese”

Era molto attivo anche a Postua dove conosceva tutti. E aveva dato anche il suo contributo alla nascita della pubblicazione “Vita Postuese”: era nata nel 1982 da un’idea sua e di Claudio Martignon, con un duplice scopo: da un alto far rivivere la storia, le leggende e le tradizioni del paese, dall’altro rafforzare i legami, che si stavano un po’ affievolendo, con quei postuesi che emigrarono in Svizzera e soprattutto in Francia.

Tanti i messaggi di cordoglio da sabato sulla sua pagina Facebook, ogni giorno pubblicava pensieri, ma anche foto del passato. Mancherà davvero a tutti la sua grande passione per la vita e per il suo paese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook