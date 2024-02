La protesta dei trattori arriva in centro a Biella. Pesanti disagi alla viabilità cittadina, con lunghe code. Il corteo è partito da Vigliano ed è arrivato a Città Studi.

Si sono ritrovati al mattino presto a Vigliano e da lì sono partiti per Biella lungo la superstrada. La protesta dei trattori è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio, anche nel capoluogo laniero. Il corteo ha attraversato la città provocando disagi e rallentamenti, e poi si è diretto verso Città degli studi, dall’altra parte della città.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato cittadini biellesi, movimento civico che nei mesi scorsi si era già attivato per raccogliere firme contro i parcheggi a pagamento all’ospedale e per sensibilizzare sulla tante videocamere che sorvegliano Biella.

I temi della protesta

Come è noto, i punti della rivendicazione da parte degli agricoltori sono principalmente diretti contro le politiche dell’Unione europea. Gli agricoltori rivendicano la centralità del settore, oggi messo a dura prova per l’aumento dei combustibili, per i progetti di parchi fotovoltaici sui campi, e per le politiche alimentari che puntano su carni sintentiche e farine di insetti, ovviamente a discapito delle produzioni agricole.

La foto di copertina è tratta da Prima Biella