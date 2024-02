Le fiamme divorano un’automobile a Coggiola. Intervento dei vigili del fuoco, danneggiato anche un cavo dell’energia elettrica.

Le fiamme divorano un’automobile a Coggiola

Completamente distrutta dal fuoco una piccola automobile (una minicar) a Coggiola. E’ accaduto nella nottata tra ieri, sabato 3 febbraio, e oggi. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i vigli del fuoco del distaccamento volontario di Ponzone.

L’allarme è arrivato in caserma poco dopo le 23.30. I volontari sono partiti verso la Valsessera e hanno raggiunto il luogo dell’incendio.

Danneggiato anche un cavo della corrente elettrica

L’auto era parcheggiata sotto ad un portico di proprietà privata. Ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire, andandando completamente distrutta e danneggiando un cavo della corrente pubblica.

Sul posto anche il nnucleo Nia (nucleo investigativo antincendi) per le indagini del caso e il tecnico della fornitura elettrica e per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.