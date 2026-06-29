Nascondeva la cocaina in bocca: arrestato un 35enne in Valsessera

Un uomo di 35 anni della zona è stato arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri della stazione di Crevacuore per detenzione illecita di stupefacenti. Il controllo è scattato durante un servizio di pattuglia: i militari hanno fermato l’uomo, già noto per vari precedenti di polizia, e hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi.

Durante la verifica, i carabinieri hanno scoperto che il 35enne nascondeva in bocca due dosi di cocaina. A quel punto è stato richiesto il supporto dei militari della Radiomobile di Cossato, intervenuti per proseguire l’attività di controllo e procedere con ulteriori verifiche.

La perquisizione in casa

Dopo il ritrovamento delle prime dosi, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. All’interno della casa sono stati trovati altri quantitativi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, cocaina e hashish, per un totale di circa quaranta dosi.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e circa 600 euro in contanti. Elementi che hanno portato i militari a contestare all’uomo la detenzione illecita di droga.

LEGGI ANCHE: Droga e pistola finta in auto: a Valduggia arrestato un uomo di 32 anni

L’arresto e la convalida

Il 35enne è stato quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il materiale rinvenuto durante il controllo e la successiva perquisizione è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato. Nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma settimanale. Proseguono intanto gli accertamenti legati al materiale sequestrato e alla provenienza delle sostanze trovate nell’abitazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook